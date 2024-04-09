Ораза Айт — праздник благодарности, в честь окончания священного месяца Рамазан и начинается он с праздничной молитвы Айт намазы. В этом году он выпадает на 10 апреля. В мечетях Уральска в честь праздника в 07:45 часов будет совершен Айт намазы.

В департаменте полиции сообщили, что в этот день для обеспечения общественной и дорожной безопасности с 7:00 до 8:30 будут частично перекрыты участки городских улиц, таких как проспект Абая от улицы Айтиева до Мухита и улица Ж. Досмухамедова от улицы Курмангазы до улицы Самары.

Горожан попросили заранее планировать маршрут передвижения.