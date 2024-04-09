Рассылку об отключении воды прокомментировали в «Батыс су арнасы»

В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что в ночь на 10 апреля в Уральске отключат воду.

– Наберите воду, ночью её отключат. Воды не будет сутки. Никакой воды не будет, потому что идет большая волна, - говорится в голосовом сообщении.

Однако в ТОО «Батыс су арнасы» эту информацию опровергли. Пресс-секретарь предприятия Бауржан Гилажев сообщил, что данные являются ложными и попросил горожан доверять только официальным источникам.

Всю достоверную информацию можно получить на официальной странице Instagram batys.su.arnasy или по номеру телефону 28-32-36, 28-32-43.