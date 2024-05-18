По данным филилиала АО НК "КазАвтоЖол", с 20:00 18 мая в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области, ограничено движение для грузового автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Атырау-Уральск на участке 492-189 км.
Между тем, по информации оперативного штаба Атырауской области, в связи с опасностью для населенных пунктов Махамбетского района произведен разрыв дороги на 44-м километре автодороги Атырау – Уральск.
- В настоящее время на автотранспорте в Уральск из Атырау можно добираться село Х.Ергалиев Исатайского района с выходом в Махамбетский район и далее по трассе Атырау-Уральск. Также, по дороге областного значения Атырау-Индер, с переходом через мост в районе с. Ортакшыл Махамбетского района на трассу Атырау-Уральск. Из Махамбетского района в г.Атырау и обратно можно ездить по трассе Атырау-Индер через мост в районе села Ортакшыл, - сообщили в оперштабе.