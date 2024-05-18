По данным филилиала АО НК "КазАвтоЖол", с 20:00 18 мая в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области, ограничено движение для грузового автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Атырау-Уральск на участке 492-189 км.

Между тем, по информации оперативного штаба Атырауской области, в связи с опасностью для населенных пунктов Махамбетского района произведен разрыв дороги на 44-м километре автодороги Атырау – Уральск.