Последний понедельник апреля принесет в Западный Казахстан долгожданное тепло, однако в некоторых городах не обойдется без осадков и резких температурных перепадов.

В понедельник, 27 апреля, в Уральске ожидается облачная погода с прояснениями, а вечером возможен дождь, сообщают синоптики. Ветер южный, 7 м/с. Днём воздух прогреется до +19°C, ночью температура составит +8°C.

В Атырау прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 8 м/с. Температурные показатели будут самыми высокими в регионе: +20°C в дневное время и +9°C ночью.

В Актау в этот день будет пасмурно, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, со скоростью 8 м/с. Максимальная температура днём достигнет +16°C, в ночные часы столбики термометров опустятся до +11°C.

В Актобе установится ясная погода без осадков при южном ветре со скоростью 8 м/с. Днём ожидается до +14°C, однако ночью сохранится холодная погода - температура упадет до +1°C.