Рынок крепкого алкоголя в Казахстане перешёл в фазу "охлаждения": производство и импорт падают, а ценники в магазинах растут в два раза быстрее, чем в прошлые годы. По данным аналитиков EnergyProm, в марте 2026 года годовой рост цен на водку превысил 10%, что стало рекордом за последние три года.

Цены бьют по карману

Средняя стоимость литра водки в стране достигла 5,1 тысячи тенге. Если в 2024 и 2025 годах подорожание держалось на уровне 5%, то в начале текущего года динамика ускорилась почти вдвое. Сильнее всего поход в магазин ударит по бюджету жителей Туркестанской области - там цены взлетели сразу на 19,3%.

География цен: от Актау до Шымкента

Дороже всего водка обходится жителям запада и юга страны. В Актау литр стоит в среднем 6,6 тысячи тенге, в Кызылорде - 6,1 тысячи, а в Атырау - 5,9 тысячи.

В мегаполисах ситуация ближе к среднереспубликанской: в Астане литр обойдется в 5,3 тысячи тенге, в Алматы - в 5,2 тысячи. Самые низкие цены зафиксированы в Усть-Каменогорске (4,5 тыс. тенге) и Кокшетау (4,6 тыс. тенге). Примечательно, что Шымкент стал единственным регионом, где алкоголь даже немного подешевел - на символические 0,6%.

Своё родное

Казахстанские заводы почти полностью контролируют рынок, обеспечивая около 90% спроса. Несмотря на то, что экспорт нашей водки за рубеж вырос сразу на 76%, реальные объёмы остаются мизерными - отрасль по-прежнему живет за счёт внутреннего покупателя. При этом сами казахстанцы стали покупать меньше: реализация внутри страны сократилась на 12,8%.

Конец "водочного бума"

Эксперты отмечают, что период бурного роста производства, пик которого пришёлся на 2023 год, остался позади. Сокращение выпуска и продаж на фоне резкого удорожания указывает на то, что спрос на крепкий алкоголь среди населения начал падать. Рынок стабилизируется, но для конечного потребителя это сопровождается заметным ударом по кошельку.