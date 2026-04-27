Официальная статистика разрушает миф о неблагополучной среде: большинство подростковых трагедий в стране происходит в полных семьях, а следствие в 70% случаев так и не находит причин.

В Казахстане зафиксирован резкий скачок подростковой смертности - по данным Finprom, в прошлом году число детских суицидов выросло на 13,7%. Статистика шокирует: каждые два дня в стране погибает один несовершеннолетний, а ещё двое совершают попытку самоубийства. Несмотря на новые государственные программы, тренд остается пугающе стабильным.

Следствие в тупике

Самая тревожная цифра в отчетах Генпрокуратуры - это "неустановленные причины". В 70% случаев следователи так и не смогли понять, что именно толкнуло ребёнка к роковому шагу. Это означает, что семь из десяти трагедий остаются без ответов, а реальные виновники - без наказания.

Наблюдается серьёзный разрыв в данных: пока официальные отчеты фиксируют лишь единичные случаи травли, уголовная статистика по статье "Доведение до самоубийства" продолжает расти. Только за начало 2026 года доказано, что 22 ребёнка ушли из жизни из-за чужого давления, угроз или систематического унижения.

Ловушка "полной семьи"

Цифры вдребезги разбивают стереотип о том, что в зоне риска находятся только сироты или дети из неблагополучной среды. Данные говорят об обратном: подавляющее большинство погибших мальчиков (120 из 136) и девочек (53 из 63) воспитывались в полных семьях с обоими родителями.

Эксперты связывают это с "невидимым" насилием за закрытыми дверями. Под маской внешнего благополучия часто скрывается тотальный контроль, лишение еды, постоянная критика и психологический прессинг. Ребёнок оказывается в изоляции: самые близкие люди, которые должны быть "тылом", превращаются в главных источников стресса.

Разные сценарии беды

Гендерный анализ выявил разную природу кризиса. Мальчики решаются на крайний шаг в два раза чаще девочек, а их основными триггерами становятся одиночество, страх позора или материальные трудности в семье.

Девочки совершают попытки суицида в 2,5 раза чаще. В их случае к семейным конфликтам добавляются травля в школе, чувство отверженности, а в ряде зафиксированных случаев - нежелательная беременность и сексуализированное насилие.

Цена предупреждения

С прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за буллинг, однако пока это не стало реальным щитом для детей. Из сотен возбужденных дел большинство закончилось простым предупреждением. Пока наказание остается формальным, а насилие внутри семьи - табуированной темой, фасад благополучия будет и дальше скрывать трагедии, которые можно было предотвратить.