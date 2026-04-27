В городе проходят гидравлические испытания теплосетей.

Жителей Уральска предупредили о подготовке к гидравлическим испытаниям тепломагистралей №2, 3, 5 и 7. Работы стартуют с 27 апреля, а сами испытания начнутся 28 апреля с 9:00.

Проверка пройдет на сетях, расположенных по улицам А. Черекаева, Х. Доспановой, А. Кердери, проспекту Н. Назарбаева, улицам Сарайшык, А. Хусаинова, Ж. Молдагалиева, М. Маметовой, Т. Масина, Курмангазы, А. Молдагуловой, Локомотивной, а также в районах Юбилейной, Юбиляр, "Школьник", завода "Зенит", хлебзавода, железнодорожного вокзала, завода "Омега", школы №4, школы №22 и пивзавода.

Испытания будут проходить под давлением до 16 атмосфер. На это время потребителям необходимо отключить внутренние системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления.

Также горожан просят соблюдать меры безопасности — не находиться и не проводить работы рядом с теплотрассами и тепловыми колодцами.

Если будут замечены порывы труб или утечка теплоносителя, необходимо сообщить по телефонам: 24-04-08, 24-01-63.

В службе "109" отметили, что сети, успешно прошедшие испытания, подключат досрочно с возобновлением подачи горячей воды.