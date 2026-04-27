С 20 по 26 апреля в Ташкенте прошёл чемпионат Азии по шашкам, где успешно выступили спортсмены из Западно-Казахстанской области.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 15 стран Азии. Представители ЗКО завоевали 21 медаль: 10 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО.

Так, завоевав золотые медали, чемпионами Азии стали:

Анель Даулетова — трёхкратная чемпионка (100 рапид, 64 блиц, 64 классика, до 23 лет);

Тогжан Тажибекова — трёхкратная чемпионка (100 блиц до 23 лет, 64 блиц и классика среди женщин);

Алишер Болатов — двукратный чемпион (100 рапид и 64 рапид, до 23 лет);

Айбар Кадырболат — победитель в дисциплине 64 классика (до 17 лет);

Алтынай Саматова — победительница в дисциплине 64 классика (до 14 лет).

Серебряные награды получили:

Анель Даулетова — 64 рапид среди женщин;

Тогжан Тажибекова — 100 рапид и 64 рапид (до 23 лет);

Алишер Болатов — 64 классика и блиц (до 23 лет);

Алтынай Саматова — 64 рапид (до 14 лет).

Обладателями "бронзы" стали:

Айбек Есенгалиев — 64 блиц и классика (до 17 лет);

Диасыл Габиден — 64 классика (до 14 лет).

Кроме того, Тогжан Тажибекова выполнила норматив международного гроссмейстера по шашкам.