Май традиционно станет одним из самых "длинных" месяцев по количеству выходных для казахстанцев. В 2026 году жителей страны ждут сразу несколько государственных праздников и дополнительные дни отдыха.

В мае в Казахстане отмечаются:

1 мая (пятница) - День единства народа Казахстана

7 мая (четверг) - День защитника Отечества

9 мая (суббота) - День Победы

Поскольку 9 мая выпадает на субботу, выходной день переносится на 11 мая (понедельник), что создаёт дополнительный длинный уикенд.

Также 27 мая станет выходным днём в связи с празднованием Курбан айта.

При пятидневной рабочей неделе:

1-3 мая - три выходных подряд

7 мая - выходной

9-11 мая - ещё три дня отдыха подряд

27 мая - дополнительный выходной

Всего в мае получится 14 выходных дней.

При шестидневной рабочей неделе:

1, 3, 7, 9, 10 и 27 мая - отдельные выходные дни

Итого - 9 выходных дней.