Май традиционно станет одним из самых "длинных" месяцев по количеству выходных для казахстанцев. В 2026 году жителей страны ждут сразу несколько государственных праздников и дополнительные дни отдыха.
В мае в Казахстане отмечаются:
1 мая (пятница) - День единства народа Казахстана
7 мая (четверг) - День защитника Отечества
9 мая (суббота) - День Победы
Поскольку 9 мая выпадает на субботу, выходной день переносится на 11 мая (понедельник), что создаёт дополнительный длинный уикенд.
Также 27 мая станет выходным днём в связи с празднованием Курбан айта.
При пятидневной рабочей неделе:
1-3 мая - три выходных подряд
7 мая - выходной
9-11 мая - ещё три дня отдыха подряд
27 мая - дополнительный выходной
Всего в мае получится 14 выходных дней.
При шестидневной рабочей неделе:
1, 3, 7, 9, 10 и 27 мая - отдельные выходные дни
Итого - 9 выходных дней.