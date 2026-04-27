Начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по ЗКО Динара Оспанова объяснила, что холодная, дождливая и ветреная погода в апреле связана с частой сменой циклонов с Атлантики и Средиземного моря, а также с поступлением холодного воздуха с севера.

По её словам, такая погода не является чем-то необычным — подобные климатические явления уже случались раньше. Весна в этом году развивается медленнее: после кратковременного потепления снова приходят холода, поэтому в целом апрель 2026 года оказался прохладнее, чем в последние годы.

Архивные данные показывают, что похожая погода уже была: в 2016 году тепло пришло поздно, а в 2020 году часто шли дожди и резко менялась температура. Поэтому нынешнюю погоду нельзя назвать аномальной — это характерная особенность климата региона.

Напомним, что в мае средняя температура воздуха в регионе ожидается +17...+19°С. В начале мая будет медленно теплеть, но в конце месяца снова похолодает.