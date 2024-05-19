Чудо-плед от всех болезней за 300 тысяч тенге продали жительнице ЗКО

Пожилая жительница Уральска за 300 тысяч тенге купила чудо-плед, который, по словам продавца, должен был исцелить её от болезней. За товар она отдала 140 тысяч тенге и золотые украшения, но позже заподозрив неладное, обратилась в полицию, передает Polisia.kz.

Полицейские по горячим следам задержали мошенника на территории Актюбинской области. Деньги и золотые украшения были возвращены потерпевшей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.