По данным на 18 мая, 223 человека, заранее эвакуированных из села Талдыколь Махамбетского района, проживают в эвакопункте на базе колледжа АПЕК. Среди них 142 ребенка, восемь беременных женщин и девять человек с ограниченными возможностями.

За последние сутки уровень воды в реке Жайык в Махамбетском районе поднялся сразу на 8 см. составив 1008 см.

Между тем, по информации оперштаба Атырауской области, с улиц Кульсары откачано более 5,6 млн кубометров воды. Подтопленными остаются 14 домов, расположенных в микрорайоне Болашак.

По последним официальным данным в Жылыойском районе при паводках пострадали 282 субъекта малого и среднего бизнеса. С целью уберечь бизнес объекты от подтоплений, была возведена защитная дамба протяженностью 3,4 км.