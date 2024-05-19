В министерстве здравоохранения РК отметили, что в настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.

Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения.

В этой связи Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании.

Программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом демографических процессов и реальных потребностей развивающейся системы здравоохранения.

Министерство здравоохранения призывает все заинтересованные стороны к конструктивному сотрудничеству, чтобы обеспечить устойчивый и качественный рост медицинского образования в Казахстане.