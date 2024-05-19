В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в ходе ОПМ «Правопорядок» за дежурные сутки было раскрыто 48 преступлений.

В центр детоксикации отвезли 197 человек. В приемник распределитель доставлены — 42 бездомных. В центры адаптации отправили шестерых несовершеннолетних.

Полицейские остановили более 2000 административных нарушений, из них 236 случаев мелкого хулиганства. 45 жителей области задержаны за ношение и хранение запрещенных предметов. 258 распитие спиртных напитков и появлений в общественном месте в пьяном виде, 33 за управление авто в нетрезвом виде.

Кроме того, был задержан житель Уральска, у которого нашли 12 рогов сайги. Против нарушителя возбудили уголовное дело. Рога отправили на экспертизу. Ведется расследование.