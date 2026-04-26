По области планируют открыть свои двери 16 загородных лагерей.

Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Саягуль Галиева, в области на сегодняшний день насчитывается более 126 тысяч школьников. Летом ведётся системная работа, чтобы организовать их досуг и обеспечить безопасность.

К началу купального сезона в школах обновили уголки безопасности, провели свыше 1200 классных часов и встреч, где детям объясняют правила поведения на воде.

-Для комфортного и безопасного отдыха детей в 35 лагерях области есть бассейны — это помогает не только укрепить здоровье, но и занять детей полезными активностями. Этим летом в регионе будут работать 16 загородных лагерей и 365 пришкольных площадок и лагерей. В общей сложности отдыхом планируется охватить более 110 тысяч детей, - пояснила Саягуль Галиева.

По её словам, особое внимание уделяется населённым пунктам, расположенным рядом с водоёмами: там усилили профилактическую работу. Уже проведено более 150 профилактических мероприятий и около 60 рейдов, так как с наступлением лета у школьников начинаются каникулы, и дети всё чаще проводят время у рек, озёр и других водоёмов. Поэтому одна из главных задач сейчас — сохранить их жизнь и здоровье.