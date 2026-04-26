В минувшие выходные в городе прошла экологическая акция.

В Уральске прошёл очередной субботник в рамках экологической акции "Таза Қазақстан". Основное внимание на этот раз уделили озеленению города.

В парке культуры и отдыха сотрудники аппаратов акима области и города высадили 42 саженца ели. Это один из шагов по расширению зелёных зон и улучшению экологической обстановки в городе.

Всего в течение дня по Уральску было высажено 1050 деревьев. Каждое новое дерево - это вклад в благоустройство города и инвестиция в будущее следующих поколений.

Кроме этого в этот день в городе состоялся общегородской субботник, который охватил сразу несколько районов города.

В экологической акции приняли участие около семи тысяч жителей. Работы по санитарной очистке проводились на шести специально определённых локациях по всему городу.

Для уборки было задействовано 40 единиц спецтехники. В результате с территорий вывезли около 350 кубометров мусора.

В акимате отмечают, что чистота города и развитие зелёных зон - общая задача всех жителей. Подобные экологические акции планируют продолжать и дальше.