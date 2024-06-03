Индербор – 3 сантиметра, уровень воды составляет 932 сантиметра, при критическом 845 сантиметров;

Махамбет – 2 сантиметра, уровень воды достиг 1009 сантиметров, при критическом 850 сантиметров;

Атырау – 0 сантиметров, уровень воды составляет 598 сантиметров, при критическом 550 сантиметров;

Жанаталап – 0 сантиметров, уровень воды – 430 сантиметров, при критическом 500 сантиметров;

Еркинкала – 0 сантиметров, уровень воды – 387 сантиметров, при критическом 450 сантиметров.

Как сообщили в оперативном штабе Атырауской области, на дороге Х. Ергалиев – Тандай пятый день наблюдается перелив воды. В результате, повысилась влажность почвы и асфальта, из-за чего, чтобы избежать несчастных случаев, ввели ограничение для передвижения грузовых машин. Также в штабе предоставили оперативную сводку по уровню реки Жайык к 8 часам вечера второго июня, по сравнению с 8 утра того же дня: