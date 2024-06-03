Уголовное дело поступило в суд 31 мая. На скамье подсудимых 34-летний Мендибек Уалиев, который арендовал кафе Rizyq. Его подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Варвары Дмитриенко. Дата предварительного слушания неизвестна.

Напомним, взрыв в двухэтажном кафе по улице Сырыма Датова произошел ночью четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Погибло три человека, шесть получили сильные ожоги.