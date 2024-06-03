Об ужасающем факте истязания в приемной семье сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Так, по её словам, в Шымкенте шестерых приёмных детей не кормили, содержали во времянке, заставляли работать, всячески издевались над ними.

– По этому преступлению с февраля мы работали с МВД, ГП и региональным уполномоченным по городу Шымкент. Здесь много ужасных подробностей: по показаниям старшего ребёнка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Дело передали в суд. Также отдельно расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребёнка, которые, возможно, были использованы на покупку коз, которых пас сам ребёнок. Было много вопросов у педагогам школы, которые видели синяки на теле старшего ребёнка, а также к органам опеки. В отношении них заведены уголовные дела, идёт следствие, – сообщила Динара Закиева.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях. По этой причине с марта по июль проводятся рейды по всем приемным семьям.