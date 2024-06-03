С 14 апреля по 1 мая в Казахстане проводился авиаучет сайгака. Об этом сообщили в казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Учет проводился с помощью вертолетов на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской и Абайской областях, с учетом трех популяций – уральской, устюртской и бетпакдалинской. В последней, в свою очередь, есть три достаточно выраженных группировки с повышенной концентрацией зверей – основная иргиз-тургайская, тенгизская и восточная.

Учет проводили две полевые группы, в состав которых вошли 45 человек. Одна группа работала в бетпакдалинской популяции, вторая – в устюртской и уральской.

– За 215 полетных часов учетом покрыта территория в 151 квадратных километров. Вертолеты летали галсами (прямыми линиями) через 5 или 10 км (в зависимости от плотности встреч сайгаков), на постоянной высоте в 120 метров, покрывая местность параллельными маршрутами. При этом линии полета не должны перекрываться, чтобы не считать повторно тех же зверей. Сайгаки учитывались в полосе строго определенной ширины, с расчетом плотности встреч. Скопления фотографировались, для контрольной проверки по фотоснимкам, полученных в визуальном учете цифр, так как посчитать более-менее достоверно зверей в крупном перемещающемся скоплении просто невозможно. Далее проводилась экстраполяция на всю территорию, покрытую галсами – и только на нее! – с расчетом возможной погрешности, - рассказали в ассоциации.

Таким образом, по итогам авиучета, устюртская популяция составила 63 600 особей, уральская - 1 620 000 особей, бетпакдалинская - 1 150 000 особей. Общая численность сайгаков в стране составила 2 833 600 особей. Рост составил более 40%.

Данные получены в апреле 2024 года, до окота, который проходил в мае, поэтому сейчас, к началу июня с учётом приплода численность вида почти удвоилась, говорят в казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.