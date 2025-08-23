По данным РГП «Казгидромет», 24 августа в ЗКО ожидается дождь с грозой. При этом жителей регионе предупредили об усилении ветра. Местами скорость может достигать до 20 метров в секунду. Днем столбики термометров в Уральске покажут 32 градуса жары, ночью +19.

Жителей Атырау ожидает ясная погода без осадков. Днем +36, ночью +21.

В Актобе малооблачно. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем +32, ночью 13 градусов выше нуля.

В Актау ожидается облачная погода без осадков. Днем +35, ночью +22.