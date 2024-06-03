Житель Атырау перечислил 820 тысяч тенге за посуду "со скидкой"

Махамбетский районный суд Атырауской области рассмотрел гражданское дело жителя района о взыскании 780 тысяч тенге за покупку посуды по скидочной цене.

Их материалов дела следует, что истец в период с февраля по июль 2022 года по устной договоренности перечислил за товар ответчику 820 900 тенге.

В итоге посуду он получил посуду на 40 тысяч тенге, на остальные средства ответчик от поставки посуды уклонился. Истец потребовал вернуть свои деньги, но тот не возвращал долг в течение двух лет. Пострадавший обратился в суд за принудительным взысканием суммы долга.

– В результате проведения примирительных процедур судьей-примирителем стороны достигли взаимного мирового соглашения. По условиям соглашения, ответчик обязался выплатить истцу 780 900 тенге в течение 8 месяцев частями до 1 числа каждого месяца. Истец отказался от требований. Определением суда утверждено мировое соглашение, производство по делу прекращено, - говорится в сообщении суда.

Определение суда вступило в законную силу.