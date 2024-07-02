В ЗКО повысилась цена на сжиженный газ, но и он есть не везде

На заправках Уральска выстроились очереди за сжиженным газом. Водители говорят, что вчера, первого июля, была такая же картина. Если на одних заправках газ отпускают только по талонам, то на других АГЗС красуются вывески «газа нет». Кроме того, газ подскочил в цене, теперь на заправках его продают не по 64 тенге за литр, а по 67 тенге.

— Пять дней уже наблюдаю такую ситуацию. Стыдно за правительство. Если работают, то пусть делают это хорошо. А если нет, то пусть уходят вместе с Токаевым. Едем из Алматы, нигде нет газа. Ни в Шымкенте, ни в Кызылорде. Хорошо в Актобе немного осталось. Приехали в Уральск, здесь тоже нет! Как мы доедем? Как вообще жить? Если правительство не может это контролировать, то зачем занимают эти места. Сейчас выезжаем в Атырау, но и там газа нет. Нам надо заправить две машины, стоим ждём уже 2,5 часа. Ещё и дорога плохая на Атырау. Пусть все уходят, начиная с акима. Газ подорожал на три тенге, — сказал водитель Сергей Умитаев.

К слову, причина ограничения поставки газа та же, что была и в июне — увеличение сроков поставки топлива из-за размытого участка трассы Уральск — Атырау и участка дороги, ведущей на Тенгиз. Газ стали везти через Актобе.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай пояснил, что в области нет дефицита газа.

— Если бы у производителя не было сырья, только тогда это можно называть дефицитом. Согласно приказу министерства энергетики РК у нас новые цена на сжиженный газ — 70-75 тенге за литр. По 70 тенге за литр продают газ в Уральске и в радиусе 200 километров от областного центра. Дальше по 75 тенге. На июль предусмотрена поставка 3378 тонн газа. Две тысячи тонн от «Жаикмунай», остальное от АНПЗ. Ещё дополнительно 1,5 тысячи тонн с АО «СНПС-Актобемунайгаз». С «Жаикмунай» договоры заключили, сегодня заключат с АНПЗ и СНПС. Газовозы в пути, думаю, завтра ночью будут в ЗКО, — рассказал Мирас Мулкай.

Также Мулкай отметил, что в июне были проблемы с газом по остаткам. По перевозке газа до сих пор есть сложности, некоторые большегрузы едут через Актобе.

— В связи со сложившейся ситуацией с отгрузками сжиженного нефтяного газа в прошлом месяце имело место снижение уровня остатков, что в свою очередь вызвало ввод ограничений в ряде АГЗС области, — дополнили в минэнерго РК.

Фото Медета МЕДРЕСОВА