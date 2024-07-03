Несчастный случай на производстве в ЗКО: два года дело не могут довести до суда

В редакцию «МГ» обратился житель ЗКО Тимур Утивлинов. Он рассказал о несчастном случае, который произошёл с его отцом на рабочем месте. Его отцу, Батыру Утивлинову, 53 года. Он работал оператором на буровой в компании ТОО "Weatherford-CER" более 20 лет.

— 24 июля в 2022 году отец находился на работе. У него 10-часовой рабочий день. Но ему сказали остаться, так как сменщиков не было. Они остались вместе со своим напарником. В 20:22 отец упал с грузоподъемного автоагрегата, который принадлежал компании «Акбарыс», где заказчиком выступала КПО б.в. Они должны были установить платформу на привенторе. Во время её установки, они оттягивали веревками платформу. Люлька в которой они находись была не исправной, старой. Они упали с высоты 3,5-4 метров. Отец весит 120 килограмм, он упал на трубы. А его напарник на него. Их забрали в больницу в Аксае, — рассказал Тимур Утивлинов.

После падения, рассказывает мужчина, его отец потерял сознание и очнулся спустя 10 минут. Ему диагностировали сотрясение головного мозга, рассечение на голове, множественные переломы рёбер, перелом таза, а ещё повредил позвоночник. В итоге рабочий получил инвалидность первой группы. Сейчас у него постоянные головные боли, передвигается только в корсете. Ходить может только с тростью. Постоянно пьёт обезболивающие.

— По факту завели уголовное дело только в отношении компании Weatherford. Следователем была Гаухар Тлеубаева. Но они толком не расследовали, только обещали нам «золотые горы». Когда срок уголовного расследования подошёл к концу, нас вызвали в полицию и сказали: «Мы не успеваем подать в суд, у Гаухар были семейные проблемы и она понесет наказание». Так сказал нам бывший начальник Бурлинского отдела полиции. Дальше нас вызывал прокурор и сказал, берите 11 миллионов тенге, либо вообще ничего не получите. Если бы отец умер, то компания выплатила бы семь миллионов тенге. Мы отказались от денег и сказали, что пойдем до конца. Обращался в областную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, в КНБ. Уголовное дело заново возбуждали и по непонятным причинам закрывали. И так шесть раз, — делится Тимур Утивлинов.

По его словам, сейчас в седьмой раз (!) дело возобновили. Мужчина хочет добиться, чтобы к ответственности привлекли все фирмы.

— Каким-то чудесном образом не привлекли компании «Акбарыс» и КПО б.в. На каком основании они предоставили неисправную технику? Почему заказчик не проверил её? Тем более на эту люльку уже поступала неоднократная жалоба, но мер никаких не предприняли. Никто из них перед отцом даже не извинился, — говорит сын пострадавшего.

Тимур считает, что нет никакой гарантии, что такой несчастный случай не повторится с другими работниками. Они никак не могут довести дела до суда.

— Хочу чтобы мой отец ходил, как раньше. Сейчас он болеет, постоянно вызываем ему "скорую". Человек стал инвалидом, который никому не нужен, — сказал мужчина.

Также он сообщил, что фирма «Weatherford-CER» выплатила компенсации пострадавшему. На протяжении двух лет две страховые компании выплатили около 14 миллионов тенге, это заработная плата отца, пока он недееспособный.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО ответили на запрос редакции «МГ», что отдел полиции Бурлинского района расследует уголовное дело по факту получения травмы двумя сотрудниками ТОО Weatherford-CER по части 2 статьи 156 УК РК «Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», которое произошло 24 июля 2022 года.

— После обеспечения всех мер предусмотренных законом по уголовному делу будет принято законное процессуальное решение, — сухо ответили в ведомстве, при этом не уточнив, сколько раз прекращали расследовать уголовно дело и по какой причине.

В управлении по инспекции труда ЗКО сообщили, что после происшествия им пришло уведомление о несчастном случае. Также в ведомстве уточнили, что режим рабочего времени и времени отдыха у Батыра Утивлинова был вахтовый метод работы 28/28. Продолжительность ежедневной работы составлял 12 часов.

— Согласно краткому описанию несчастного случая от работодателя, во время монтажа платформы устьевого герметизатора два сотрудника компании ТОО «Weatherford-CER» работали внутри корзины автогидроподъемника и направляли платформу устьевого гермитизатора с помощью ленточного стропа, в то время как платформа была прикреплена к пневматической лебедке и вытягивалась сверху через отверстие в полу буровой установки. Внезапно корзина автогидроподъемника перевернулась вверх дном, в результате чего оба сотрудника упали из корзины с высоты 2,5-3 метра. Во время работы сотрудники использовали ремни безопасности, были прикреплены к опорным точкам АГП, но из-за низкой высоты оба сотрудника получили травмы. Пострадавших доставили на машине скорой помощи в Бурлинскую районную больницу, — подробно рассказали о случившемся в инспекции труда.

Также в ведомстве пояснили, что согласно схеме определения производственных травм, выданной Бурлинской районной больницей, Утивлинову диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом клювовидного отростка и верхнего края левой лопатки, закрытый перелом 3-5 ребра слева с допустимым смещением. А также травматическую гематому мягких тканей поясницы слева, ушиблено-рванную рану затылочной области слева. Состояние пациента тогда оценили, как средней степени тяжести.

По результатам специального расследования комиссия определила ответственность — 100% вины работодателя ТОО Weatherford-CER. После завершения расследования материалы дела были направили в отдел полиции Бурлинского района. Во время специального расследования жалоб на работу люльки АГП не поступало.

К слову, с 2021 по 2024 годы с работниками компании КПО б.в. несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом не зарегистрировано.

По данным ведомства, производственные травмы по ЗКО в 2022 году получил 71 работник, 2023 году — 56, 2024 году — 31. Из-за производственных травм в 2022 году скончались 12 работников, в 2023 году — 7 и в этом году — два человека.

Согласно анализу ведомства повторные несчастные случаи по ЗКО происходят: ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» ЗКО, в ТОО «ЗапКазРэк», в ГКП «Областная многопрофильная больница» ЗКО, в ТОО Uniserv, в ТОО «Астана Автодор», в ТОО «Орал Таза Сервис», в ТОО «Жайық Таза Қала» и ТОО KKS-Sicim.

Отметим, что редакция «МГ» направила официальный запрос в КПО б.в., послу получения ответа он будет опубликован.