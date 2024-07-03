Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» продолжает свою работу в Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в акимате Бурлинского района, специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет в район 9 июля. С 9 по 10 июля в городе Аксай квалифицированные врачи будут оказывать медицинскую помощь населению.

Напомним, медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» - это социальный проект, который успешно реализуется в стране. Медпомощь оказывает врачебная бригада, в том числе такие узкие специалисты, как терапевт, хирург, отоларинголог, офтальмолог, онколог, травматолог, невропатолог, психолог, кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, акушер-гинеколог, врач-рентгенолог, стоматолог, врач-лаборант. Поезд оснащен современным диагностическим оборудованием.

Граждане могут обратиться к специалистам на станции Казахстан. Врачи принимают с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

К слову, на сегодняшний день в районе остается дефицит врачей общей практики. В сельских врачебных амбулаториях не хватает четырех врачей. Также отсутствуют хирург, эндокринолог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, онколог, маммолог и фтизиатр. Кроме того, не хватает 21 среднего медицинского работника. Прикладной бакалавр сестринского дела имеют 22 медицинские сестры расширенной практики, из них сестринский прием ведут четыре медсестры.



Между тем, очередным пунктом назначения медицинского поезда стала станция «Деркул» (п.Зеленый), где проживает более 1000 человек. Социальный проект, осуществляемый при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с Министерством здравоохранения РК, АО «Самрук-Казына», - это реальная и востребованная помощь жителям отдаленных сел, в том числе и в районе Байтерек.

В ходе открытия главный врач медицинского поезда Айнур Егинбаева и юрист Айшат Габбасова объяснили жителям какие услуги и какую помощь предоставляют 10 специалистов поезда.