Объём производства тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара, а также патоки за январь–май 2024 года составил лишь 39,6 тысяч тонн. Это является самым низким показателем этого периода за последние четыре года, и в целом хуже было только в «ковидном» 2020 году. Об этом сообщают аналитики energyprom.kz.

По сравнению с январём–маем 2023 года объём производства сократился в критические 3,4 раза. Что касается самообеспечения, здесь, конечно, показатели сильно просели. Так, по данным за январь–апрель этого года, отечественные сахарные заводы произвели 7,8 тысяч тонн сахара, что сразу в 12,1 раза меньше, чем за январь–апрель 2023 года. Импорт же сахара за этот период, наоборот, вырос на 15,3%, что увеличило его долю в общем объеме ресурсов с 55,6% сразу до 94,6%.

Тем временем экспорт и реэкспорт сахара вырос за год с 700 кг до 50,4 тысяч тонн за первые четыре месяца этого года. А вот реализация на внутреннем рынке за год сократилась в 2,3 раза и составила всего 93 тысяч тонн.

Хотя за май 2024 года цены на сахар выросли лишь на 0,1%, в целом показатель увеличивается уже три месяц подряд: так, в марте сахар подорожал на 3%, а в апреле — сразу на 3,7%.

Для сравнения: в мае прошлого года, сахар, наоборот, подешевел на 0,3%.

В то же время пока стабильное удорожание последних месяцев ещё не вернуло цены на пиковые неадекватные показатели дороговизны прошлой пары лет. Так, в сравнении с маем прошлого года сахар всё ещё стоит на 4,6% дешевле.

В разрезе регионов цены на сахар за год выросли лишь в трёх областях: Улытауской, Северо-Казахстанской и Акмолинской.

В остальных регионах РК цены на сахар пока всё ещё ниже, чем годом ранее, а заметнее всего разница в Абайской, Мангистауской и Туркестанской областях.

– Впрочем, учитывая динамику цен последний месяцев, а главное — показатели производства, не похоже, что цены удастся удержать. На «сахарные грабли», к сожалению, наша республика напарывается с завидной регулярностью, - негодуют аналитики.

Пока же в мае 2024 года средняя розничная цена на сахар-песок по стране составляла 420 тенге за килограмм. Это меньше, чем в мае 2023-го, когда показатель составлял 440 тенге за кило, однако значительно дороже, чем в мае 2021 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 274 тенге за один килограмм.