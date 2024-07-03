Xiaomi Казахстан анонсировала старт продаж Xiaomi Robot Vacuum S20 и Xiaomi Robot Vacuum S20+. Роботы-пылесосы пополнят “умное” семейство Xiaomi, влившись в экосистему “Человек / Автомобиль / Дом”. Эта новейшая серия мощных домашних помощников с функцией влажной уборки возьмет на себя ваши бытовые задачи и подарит больше свободного времени.

Модели оснащены лазерной системой навигации LDS, c помощью которой быстро составляют и сохраняют карту помещения, а затем точно планируют маршрут уборки, обходя и запоминая препятствия. Управление осуществляется через приложение с возможностью планирования уборки, установления пользовательских функций картографирования с выделением запретных зон, построением виртуальных стен, либо выбором определенного участка уборки. Также возможно управление через голосовые помощники. Пылесосы обладают двойными моющими насадками для влажной уборки, а зигзагообразный и Y-образный маршруты имитируют ручную уборку. Новинка Robot Vacuum S20+ автоматически распознает ковровое покрытие и приподнимает насадки на его территории.





Модели оснащены вентиляторами с высокой мощностью всасывания - 5000 Па для Robot Vacuum S20 и 6000 Па - для Robot Vacuum S20+. Мощность батареи составляет: для Robot Vacuum S20 - 3200 мАч, для Robot Vacuum S20+ - 5200 мАч, что позволяет обеспечить до 170 минут непрерывной уборки.

Обе модели представлены в двух цветах - черный и белый.

Цены и наличие:

Данная серия является одной из самых доступных в категории моющих роботов-пылесосов с LDS-навигацией:

Xiaomi Robot Vacuum S20 74 990 ₸

Xiaomi Robot Vacuum S20+ 119 990 ₸

Роботы-пылесосы доступны в Xiaomi Store / mi.com.kz