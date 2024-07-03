Отрезок с 43 по 93 километры трассы областного значения Барбастау-Акжайык-Индер решено было реконструировать еще в 2020 году. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, реализация проекта началась в 2021 году. Подрядчиком стало ТОО «Юнисерв». В 2021 году компания отремонтировала нижний слой на 12 километрах автодороги. В 2022 году ещё 18,5 километра нижнего слоя и 13,1 километра верхнего. В прошлом году уложен нижний слой на 11,6 километрах трассы. Таким образом начиная с 2021 года нижний слой асфальтобетонного покрытия уложен на 43,3 километрах, верхний слой - на 13,1 километрах. В ведомстве заверили, что в этом году запланировано уложить покрытие на оставшихся километрах. к слову, проект обошелся бюджету в 8,3 миллиарда тенге.

Однако жители близлежащих сел выразили недовольство качеством проводимой работы. они написали коллективное обращение правозащитнику и председателю общественного объединения «Әділдік жолы» Бауыржану Ахметжану.

– Они обратились к нам после нескольких безуспешных жалоб во всевозможные органы. Мы выехали на место и ужаснулись, увидев состояние «новой» трассы. Я давно такого не видел, чтобы ремонтируемая дорога так плохо выглядела. Везде ямы, ухабы, выбоины и колдобины. Деньги есть, их выделяют, но качественных дорог почему-то нет. Во всем виновата безответственность подрядчиков и безразличие чиновников. Мы считаем, что здесь нарушена технология укладка асфальтобетонного покрытия. Сам асфальт низкого качества, не плотный. Пазл какой-то получается, - негодует Бауыржан Ахметжан.

Активист уверяет, что грузовые машины Chacman подрядчика возили материалы по уложенному асфальт, что привело к разрушению.

По словам общественника, дорогу на баланс ещё не приняли. Поэтому Ахметжан намерен направить письма в управление ПТиАД, а также в прокуратуру области и обратить внимание госорганов на это обстоятельство.

Между тем, в управлении ПТиАД заверили, что в этом году на этом участке возобновлены строительно-монтажные работы. На место завезены инертные материалы, проводится укладка верхних и нижних слоев асфальтобетонного покрытия.

– К сожалению, тяжелые спецмашины с инертными материалами и весенние паводки действительно повредили некоторые участки трассы. Подрядной организации дано указание устранить дефекты. Сейчас восстановительные работы ведутся на 14 801 квадратном метре нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Только после этого строители приступят к укладке верхнего слоя, - сообщили в ведомстве.

Завершить реконструкцию автодороги обещали в октябре этого года.

Фото предоставлено Бауыржаном Ахметжаном