В окрестностях села Акбулак прошел VIII областной открытый слет юных геологов. Заявки на участие подали команды из Актюбинской и Западно-Казахстанской областей ( Уральск, районы: Бурлинский, Казталовский и Байтерек). На протяжении четырех дней юные геологи выступали в различных секциях, соревнуясь в знаниях и навыках.

Бурлинцам удалось завоевать призовые места в следующих секциях:

II – «Описание геологического памятника»

II – «Минералогия и петрография», I – «Геологический отчет»

I – «Организация лагеря в полевых условиях»

II – «Изготовление поделок из камней»

I – «Геологический маршрут»

I – «Основы техники безопасности»

III – «Рисунки»

II – «Геология и мы».

В общекомандном зачете на первом месте представители района Байтерек, команда Бурлинского района заняла II место, тройку лидеров замыкают уральцы.