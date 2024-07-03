Как рассказал руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела в ЗКО Куанышбек Мухангалиев, с 2018 года первое воскресенье июля в Казахстане объявлен Национальный день домбыры. В этом году праздник выпал на 12 июля.

Как отметят День домбры в Уральске

Как рассказал руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела в ЗКО Куанышбек Мухангалиев, с 2018 года первое воскресенье июля в Казахстане объявлен Национальным днем домбры. В этом году праздник выпал на 7 июля.

Куанышбек Мухангалиев рассказал, как этот день отпразднуют в Уральске:

В 9:00 начнётся с церемонии возложения цветов к памятникам кюйши Курмангазы и Дины Нурпеисовой, а после батырам Исатай — Махамбету;

В 11:00 состоится торжественное открытие отдела областного историко – краеведческого музея «Домбыра – ұлттық рух»;

В 20:00 в амфитеатре областного центра культуры и искусства имени Кадыра Мырзалиева состоится Гала-концерт телепроекта «Інжу-маржан».

К слову, на Гала-концерте выступят оркестр казахских народных инструментов имени Даулеткерея и свыше 40 исполнителей традиционного жанра — кюй, терме, жыр.

— В целом по области проведут 72 культурных мероприятия приуроченных к национальному Дню домбры, — заключил Куанышбек Мухангалиев.



