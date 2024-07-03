Нашествие ядовитых пауков в Атырау: люди в больницах, гибнет домашний скот

В Атырауской области из-за нашествия ядовитых пауков каракуртов гибнет домашний скот. Умерли 63 верблюда, передает Tengrinews.kz.

"Увеличение численности этих ядовитых насекомых наблюдается в песчаных районах указанных районов. В результате укусов ядовитых пауков пострадали 397 верблюдов. Из них 217 уже пролечены, 117 голов верблюдов в настоящее время получают лечение. Взяты анализы у заболевших и погибших животных, они направлены на ветеринарную экспертизу", - сообщила пресс-секретарь управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Актилек Нуроллаева.

При этом она добавила, что выплата компенсации за заболевших и погибших животных не предусмотрена.

"Местные ветеринары принимают все меры по лечебным мероприятиями", - добавила она.

Специалисты просят местных владельцев скота не выводить верблюдов, лошадей и коров на пастбища, где могут находиться ядовитые насекомые, и немедленно сообщать, если у животных возникнут признаки заболевания. Зафиксирован падеж лошадей.

По данным региональной службы коммуникаций, сейчас опасные насекомые заполонили села Орлик, Коктогай, Есбол и Ельтай Индерского района.

От укусов ядовитых пауков пострадали и жители села. Об этом сообщил официальный представитель акимата Индерского района Али Жайшылык.