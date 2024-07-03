В ДЧС Атырауской области провели сертификационные испытания кинологических расчетов ведомства. Сертификация является обязательной для определения уровня подготовленности служебных собак для допуска к ведению поисково-спасательных работ.

Аттестационная проверка включала в себя три этапа:

І этап — послушание и ловкость.

ІІ этап — поисково-спасательные работы в условиях природной среды;

ІІІ этап — поисково-спасательные работы в условиях завалов разрушенных зданий и сооружений.

Первый этап проводили на базе оперативно-спасательного отряда. Трое участвующих бельгийских овчарок: Абрек, Гром, Онай со спасателями-кинологами проделали упражнения по послушанию и ловкости. Каждое выполненное упражнение оценивалось по пяти бальной шкале.

Второй этап «Поиск пострадавшего в природной среде» проводили в районе Акжар на берегу реки Урал.

Третий этап сертификации собак-спасателей по теме «Поиск пострадавшего в техногенном завале» прошёл в заброшенном здании в районе Балыкши. Каждая собака должна была в течении 20 минут обнаружить двух пострадавших из трёх скрытых. Зона поиска представляла собой разрушенное старое здание детского сада площадью две тысячи квадратных метров.

— При обнаружении пострадавшего собаки должны сообщить о находке кинологу, залаяв. Когда невозможно предугадать охват зоны происшествия и обнаружить следы пропавших, собака идёт на поиск по запаху, исходящему из лёгких человека. У всех людей из лёгких при дыхании выделяется один и тот же запах. Поисковая собака ловит этот запах и, чувствуя его, отправляется на поиск человека, — отметил главный спасатель кинологического отделения ОСО Турар Сарсенгалиев.

По итогам всех этапов, за активную и профессиональную подготовку все три служебные собаки оперативно-спасательного отряда прошли сертификацию класса «А» и получили разрешение на проведение аварийно-спасательных работ.



