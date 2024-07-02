По данным РГП "Казгидромет", 3 июля днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 35-37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.

3 июля ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Днем +30 градусов, ночью +17.

3 июля днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем по области сохраняется сильная жара до 35-38 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской области малооблачно, без осадков, дней +31 градус, ночью +22.