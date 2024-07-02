Атырауский вагоностроительный завод выпустил первые грузовые железнодорожные вагоны. Планируемая проектная мощность завода шесть тысяч вагонов в год. В торжественной презентации прототипа вагона принял участие заместитель акима области Марат Мурзиев.

– Президент Касым-Жомарт Токаев определил улучшение инвестиционного климата страны одним из приоритетных направлений. Сегодняшняя презентация прототипа вагона с дальнейшим запуском серийного производства – результат этой политики. Как вы знаете, в нашем регионе созданы и работают более 1 000 совместных и иностранных предприятий. В сфере машиностроения действуют 150 крупных, средних и малых субъектов бизнеса. Отрадно, что наряду с крупными проектами в сфере нефтехимической переработки в регионе широкий масштаб стало приобретать машиностроительное дело. Это, безусловно, будет способствовать трудоустройству людей, высвободившихся в связи с будущим завершением Проекта расширения «Тенгизшевройл», а также росту производства экспортноориентированной продукции и социально-экономическому развитию региона. Хочу отметить, что мы окажем всестороннюю поддержку данному производству, – сказал Марат Мурзиев.

Компания будет производить вагоны и цистерны для перевозки нефти и газа, развивать кластер по производству вагонов, включающий всю инфраструктуру для ремонта и обслуживания. Для общестроительных работ используются немецкие машины и материалы, производимые в стране. Позже продукция будет экспортироваться в Европу и страны Балтии.

Глава группы компаний Шота Абхазава отметил, что в ближайшие 10 лет парк грузовых вагонов страны сократится на 54 тысячи единиц в год.

– Учитывая потенциал роста грузовой базы в Центральной Азии, нам необходимо как следует поработать над заменой вышедших из строя вагонов и, как следствие, удовлетворить потребности дополнительного парка вагонов новой продукцией. Таким образом, у нас есть хорошая возможность развивать отечественное производство, – сказал Шота Абхазава.

Производственная площадь объекта –17 тысяч квадратных метров. В будущем она будет расширена до 62 тысяч квадратных метров.

Сейчас на производстве трудятся более 70 специалистов. К концу года на постоянной основе будут трудоустроены 180, а к 2027 году – 2 700 человек, будут привлекаться и местные жители.

Планируется заключить меморандум с техническими колледжами Атырау, на основе которого будет создан проект по подготовке нужных предприятию профессий по системе дуального обучения, сейчас ведутся переговоры.