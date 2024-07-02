С 27 июня по 2 июля в китайском городе Макао проходит чемпионат Азии по боевому самбо. В чемпионате принимают участие 250 спортсменов из 20 стран мира. В соревнованиях участвовала сотрудник департамента полиции ЗКО Куралай Кабырайкызы.

Старший лейтенант полиции Куралай Кабырайкызы выступала в весовой категории 54 килограмма и завоевала бронзовую медаль. К слову, это не первая победа отважной девушки. Куралай также является бронзовым, серебряным и золотым призером международных и республиканских соревнований.