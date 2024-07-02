15 семей, пострадавших от паводков в Актюбинской области, получили ключи от квартир, выкупленных строительной компанией BI Group. Приобретенное на вторичном рынке жилье (о такой компенсации просили сами жители) полностью готово к заселению новых жильцов.

«Мы рады, что люди смогут начать новую жизнь в уютных квартирах. Помимо этого, наша компания проинвестировала строительство порядка 60 жилых домов в Мугалжарском, Айтекебийском и Темирском районах области. Все они будут сданы до наступления холодов. Кроме того, BI Group позаботилась о том, чтобы 500 детей из пострадавших семей смогли попасть в оздоровительный лагерь, организованный Управлением образования Актюбинской области. Для этого холдингом была оказана спонсорская помощь в размере 12,7 млн тенге. В общей сложности на все эти цели нами было выделено около 2 млрд тенге», ‒ рассказал директор проектов BI Group Руслан Мергалимов.

Напомним, что в апреле строительная компания объявила о своем решении выделить 5 млрд тенге на устранение последствий большой воды. BI Group в числе первых оказала помощь местным, предоставив для борьбы со стихией строительную и специальную технику, а также человеческие ресурсы.