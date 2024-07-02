Руководитель управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков рассказал, что отдельное внимание уделяется водителям мопедов, скутеров и электросамокатов. Сейчас полиция области проводит усиленные целенаправленные отработки по этой категории участников дорожного движения.

– Буквально с 23 по 27 июня профилактическими беседами охвачено 375 владельцев, из них 56 мопедов, 122 скутеров, 115 электросамокатов, 63 мотоциклов, 19 электровелосипедов. За нарушения установленных правил их эксплуатации к административной ответственности привлечено 172 человека, из них 34 законных представителя и 39 лиц за управление без мотошлема, - говорит Александр Плешаков.

Глава ведомства подчеркнул, что правилами использования электросамокатов разрешается движение по проезжей части только людям, у которых есть любая водительская категория. Однако Плешаков говорит, что родители умышленно игнорируют эти правила, позволяя своим детям бесконтрольно передвигаться.

К слову, на сегодняшний день с участием электросамокатов зарегистрировано девять ДТП, в которых девять человек получили ранения, из них три аварии произошли по вине самих же самокатчиков.

– Аналогичная ситуация и со скутерами, где родители так же дают доступ к управлению детям, не достигшим 16 летнего возраста и не знающим правила дорожного движения. В результате на территории области с участием скутеров зарегистрировано 48 ДТП, в которых два человека погибли и 40 получили травмы. 27 аварий произошли по вине водителей скутеров, - рассказал Александр Плешаков.

Отметим, что в категорию мопедов и скутеров входит техника с объемом двигателя не более 50 см³ и скоростью движения не более 50 км/ч. Однако, полицейские утверждают, что большинство скутеров динамически могут развивать скорость до 80 км/ч и такие уже водворены на спецстоянку. Они фактически подпадают под категорию мотоциклов, соответственно подлежат постановке на учет в установленном законом порядке, а при управлении ими должна быть соответствующая водительская категория.

К водителям таких транспортных средств применяются такие же меры, как и к водителям мотоциклов.



