Начальник управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков рассказал, что по итогам пяти месяцев и 25 дней июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий увеличилось в три раза, с 158 до 414 фактов. Количество погибших увеличилось с 35 до 44, количество пострадавших выросло с 194 до 554.

Согласно статистике, 311 ДТП произошли в днем, когда на улицах и дорогах находилось максимальное количество участников движения. Вечером произошло 63 аварий, ещё 40 - ночью.

– Основную долю долю аварий составляют столкновения, наезды на пешеходов, опрокидывание авто, ДТП с участием мопедов и электросамокатов. Кстати, количество аварий с участием мопедов и электросамокатов увеличилось с 3 до 15. С участием велосипедистов - с 6 до 11. Основной причиной всех дорожно-транспортных происшествий является игнорирование установленных правил дорожного движения всеми его участниками. Так, в результате нарушений водителями правил проезда перекрестков произошло 94 ДТП, из-за невнимательного маневрирования 54 и не соблюдения дистанции 37, невыполнение требований сигналов светофора повлекло 10 ДТП. Восемь тяжких ДТП произошло в результате несоблюдения правил обгона на загородных дорогах. Буквально на прошлой неделе на автодороге Самара-Шымкент произошло два тяжких ДТП, в которых семь человек погибли. Оба они произошли из-за выезда на полосу встречного движения, - рассказал Александр Плешаков.

Особую обеспокоенность полицейских вызывают родители, которые показывают негативный пример своим детям, переходя вместе с ними проезжую часть в неустановленных местах. За переход проезжей части в неустановленном месте к административной ответственности привлекли более девяти тысяч пешеходов.

Анализ показал, что из 44 погибших в авариях 16 были пассажирами, 15 водителями, 11 пешеходами и два - водителями скутеров, из них один несовершеннолетний.

На сегодняшний день в области выявлено и задержано 820 нетрезвых водителей, из них 735 человек лишились прав на семь лет и подверглись административному аресту. Еще 85 человек будучи уже лишенными прав повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Их пожизненно лишили прав и арестовали на шесть месяцев.