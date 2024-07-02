Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии со скорой помощью в Уральске

Авария произошла первого июля в 22.00 по улице Черекаева. Столкнулись ВАЗ-21099 и Hyundai, принадлежащий скоро помощи. В результате ДТП 39-летний водитель легковушки скончался по дороге в больницу.

По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали ещё пять человек - три сотрудника скорой и два пассажира ВАЗа. В городскую многопрофильную больницу доставили двоих мужчин и двух женщин, одну из которых пришлось госпитализировать в отделение политравмы. Её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение. Остальных пациентов осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Как выяснилось, в аварии также пострадала 12-летняя девочка. Её доставили в областную детскую больницу. Ребенка осмотрели врачи и направили на амбулаторное лечение.