Ещё одна авария с мотоциклом произошла в Уральске

Авария произошла утром 27 июля на улице Шолохова, закрытую на реконструкцию. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что около 9 часов водитель иномарки 1972 года рождения, не заметив ехавший рядом мотоцикл, задел его. Пострадали водитель и пассажир мотоцикла 1990 и 1999 годов рождения.

Фото прислали очевидцы аварии

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в травмпункт городской многопрофильной больницы бригада скорой помощи доставила двоих пострадавших.

— Мужчину 1990 года рождения госпитализировали в отдел политравмы. У мужчины 1999 года рождения состояние удовлетворительное, его обследовал травматолог. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, консультацию и отправили на амбулаторное лечение, — пояснили в ведомстве.

На этой недели это уже четвёртая авария с участием двухколёсного транспорта. Первое ДТП случилось на улице Жангир Хана, погибли двое. Ещё одна авария произошла на пересечении улиц Махамбет акына и Кокшетауская — мопед столкнулся с Toyota Alphard, мужчина скончался на месте происшествия. В третьем ДТП погибла женщина и водитель мотоцикла, авария произошла на пересечении улиц Курмангалиева — Кокшетауская.