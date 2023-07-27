Опубликован график подачи воды жителям Медеуского района Алматы
«Алматы Су» разработал график подачи и отключения воды жителям Медеуского района, сообщили в акимате города. Он необходим для накопления воды в резервуарах.
График на 27 июля:
с 14:00 27 июля до 19:00 28 июля подачу воды приостановят потребителям:
Митина, 4;
Dostyk Residence;
Чайкина 3, 3а;
Достык 296, 294/2, 290, 278, 276;
Тайманова 222, 224;
Достык 248, 272, 274, 270, 268, 266, 123, 123/3, 123/2, 123/1, 121, 121/3, 121/1, 121/5.
С 17:00 до 24:00 27 июля возобновят подачу воды в комплексы «Есентай», «Ак Бота», «Тау Шатыр», «ЛаВерде», «Блэкберри хиллс», дома на Тайманова.
График на 28 июля:
28 июля с 7:00 до 14:00 возобновят подачу воды домам в квадрате Аль-Фараби — Луганского — Чайкиной — Тайманова.
Подача воды жилым массивам южнее Омарова планируется к 19:00 28 июля. С 14.00 до 19.00 и с 00:00 до 7:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.
— Указанный график будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Об изменениях сообщат дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду, — отметили в акимате.Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии.
В минувшие выходные повысился уровень мутности воды из-за сошедшего селя, поэтому подача воды ограничена в части Медеуского района. Водоснабжение восстановят, когда снизится мутность воды. А это зависит от погоды.
