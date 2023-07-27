Освобождены ли казахстанские пенсионеры от уплаты налога на имущество

В управление государственных доходов по Бурлинскому району информацию не подтвердили. Согласно Налоговому кодексу, от уплаты налога на имущество освобождены лишь отдельно проживающие пенсионеры.

— По адресу места их жительства, на которых зарегистрированы только пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения, — пояснили в ведомстве.

Также освобождаются от уплаты налога на имущество в 1000-кратном размере категории:

герои Советского Союза, герои социалистического Труда;

лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённые орденом Славы трёх степеней и орденом «Отан»;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа».

От уплаты налогов в 1500-кратном размере освобождаются:

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

Ветераны боевых действий на территории других государств;

лица, награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

прослужившие не менее шести месяцев и не награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

лица с инвалидностью.

В ведомстве напомнили, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истекает первого октября 2023 года.