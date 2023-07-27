Акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал публичные слушания о планах по строительству АЭС. Они пройдут 22 августа в актовом зале средней школы села Улькен. Начало в 11:00.
— Регистрация участников осуществляется по удостоверениям личности с 10:00 до 10:45. Приглашаем вас принять участие, — говорится в сообщении.
Ранее слушания планировали провести 28 февраля, но перенесли из-за предстоящих выборов депутатов маслихата. В 2021 году в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Позже, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция». Возведение станции в среднем занимает 10 лет. Летом 2022 года стало известно, что станцию планируют построить в районе посёлка Улкен Алматинской области.