Сегодня, 27 июля, на площади «Батыр кыздар» прошёл мирный митинг. Его организовали вкладчики жилищных кооперативов Уральска, которые остались без обещанных квартир и не могут вернуть вложенные деньги. Они утверждают, что обращались в правоохранительные органы, однако дело не продвигается. А руководство кооперативов не идёт навстречу людям и даже избегает их.

Фото Ивана Повытчикова

Жительница Уральска Оксана Салаватова говорит, в феврале 2020 года и внесла в кооператив Pater House 2,7 миллиона тенге. В течение года она должна была получить своё жильё.

– В кооператив меня пригласила сама организатор. Заставила меня продать квартиру, я внесла деньги в кооператив. В марте я сразу почувствовала неладное, в течение последующих месяцев мне никто не говорил мою очередь, то у них компьютер сломался, то сайт они какой-то создают, постоянно врали. Я считаю, что это настоящее ОПГ, мошенническая организация. Они снимают офис, получают зарплату. Кто их финансирует? Финансы идут с купленных квартир, к ним уже два года никто не идёт, но несмотря на это, они продолжают существовать. Таких как я очень много по всему Казахстану. Сейчас живу на квартире, у меня нет прописки, я осталась на улице, — говорит женщина.

Фото Ивана Повытчикова

Депутат городского маслихата Максат Айсауытов рассказал, что в 2016 году был зарегистрирован потребительский кооператив граждан «Строй Дом», задачей которого было решение жилищных проблем граждан Казахстана. Его зарегистрировало министерство юстиции, далее организаторы начали открывать другие подобные кооперативы как Pater House, «Качество плюс» и другие.

— На самом деле их целью было извлечение незаконного материального дохода, присвоение и растрата, хищение чужого имущества. Совершено противоправное общественно опасное деяние. Пострадавшие в 2020 году подали заявление, полиция зарегистрировала по статье 190 УК РК «Мошенничество». Однако позже дело Pater House переквалифицировали на 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», а дело «Качество плюс» — на 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Но по неизвестным нам причинам прокуратура приостановила дела, — говорит депутат.

Фото Ивана Повытчикова

По его словам, общая сумма привлечённых денежных средств, поступивших от участников финансовой пирамиды, составила более 214 миллионов тенге. Сейчас кооператив продолжает существовать под другим названием.

Житель города Амангельды Есполсынов также является вкладчиком жилищного кооператива Pater House. Он вложил деньги ещё в 2019 году, однако по сей день не смог получить желанную квартиру.

— Мы сейчас не можем вернуть свои деньги. По нашей информации, организатор сначала была помещена в следственный изолятор, а позже выпущена под домашний арест. Кооператив не выполняет свои обещания, нет ни денег, ни квартир. Пусть вернут наши средства. Мы требуем, чтобы мошенников наказали, — говорит Амангельды Есполсынов. Фото Ивана Повытчикова Сапарбек Сердалин так же в числе вкладчиков жилищного кооператива. В 2020 году он внёс туда восемь миллионов тенге. Мужчина недоволен ходом расследования и говорит, что с начала следствия сменились пять следователей. — Сюда пришла лишь малая часть обманутых вкладчиков. Всего нас по городу около 300 человек. Сегодня мы проводим мирный митинг, с разрешения акимата. Но если нас не услышат и не помогут нам, то здесь соберутся все, — сказал Сапарбек Сердалин.

Фото Ивана Повытчикова

Фото Ивана Повытчикова

По итогам митинга вкладчики обратились в главе государству с просьбой посодействовать в решении их проблемы, вернуть вложенные ими деньги, закрыть кооперативы, а виновных привлечь к ответственности.