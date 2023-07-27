Алматинцев просят не ходить в горы из-за селевой опасности
28 июля в Алматы и горах ожидаются ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, в горах отмечена высокая степень селевой опасности.
— В режим повышенной готовности приведены спасательные подразделения, службы гражданской защиты и районные акиматы. Шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет. Но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей, — обратились к алматинцам спасатели.
Как действовать в селеопасной обстановке:
постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел;
покиньте селеопасное русло, если в верховьях наблюдается ливень.
