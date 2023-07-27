По данным «Казгидромета», 28 июля днём на большей части ЗКО ожидается сильная жара до +39 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +40..+42 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.