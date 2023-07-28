Восьмилетний Абылай – первенец в семье. Мальчику поставили диагноз аутизм и психоречевое развитие. Мама ребёнка Райгуль Магзомова говорит, что её сын родился здоровым и развивался как положено. Но когда ему было около двух лет, она стала замечать, что мальчик играет по-особенному. Абылай выставлял игрушки в ряд, долго кружился на одном месте и совсем перестал смотреть в глаза.

— Сын с каждым днём ​​становится мужчиной. Но, к сожалению, его ум не развивается по возрасту. Одни считают аутизм неизлечимой болезнью, другие считают это особенностью ребёнка. Но лечение есть, его проводят в нескольких реабилитационных центрах. В любой ситуации мы как родители поддерживаем сына, занимаемся с ним и вывести его из этого состояния — наша главная мечта. Осенью прошлого года Абылай прошёл лечение у доктора Жамшита Саидова в Центре неврологии Ташкента. После мы вернулись туда в мае. А затем прошли пять курсов у остеопата, — говорит Райгуль Магзомова.

Сейчас мальчик отдыхает, а его новой целью стало возобновить лечение. В конце августа семью ждут в Ташкенте на третий курс терапии, которая стоит около 900 тысяч тенге. Райгуль Магзомова говорит, что если пропускать занятия у логопеда или пропустить хоть один приём врача или курс лечения, все труды аннулируются. Она постоянно занимается с сыном, боясь усугубить ситуацию, ведь особенным деткам нужно постоянное развитие.

— В семье нас четыре человека, у Абылая есть братик. Своего жилья не имеем, снимаем квартиру. Муж работает на государственной службе, я занимаюсь детьми. Почти все деньги уходят на лечение и походы к врачам. Меня поймут лишь те, кто прошёл через это. С ним очень тяжело находится в обществе, он ведёт себя неадекватно, просто бежит без остановки. Люди делают замечания, а я молчу, ничего не могу с этим поделать, в горле ком. Мы даже не знаем, какое будущее ждёт его, будет ли у него своя семья, – говорит женщина.

Ребёнку нужно держать безглютеновую диету. Семья много времени посвящает занятиям, различным реабилитациям, посещают бассейн. Но этого не достаточно, мальчику нужно получать терапию.

Все, кто желает оказать помощь семье, могут перевести деньги:

Номер карты Kaspi: 4400 4301 1369 0413. Счёт привязан к номеру 8 (776) 915-86-25 Райгуль Магзомовой.

Номер карты Halyk Bank: 4405 6397 2032 3540.

Также вы можете позвонить Райгуль по номеру +7 (778) 952-14-92.