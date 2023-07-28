В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 28 июля до 10 августа закрыто движение по проспекту Райымбека от Байзакова до Казакова в западном направлении.
— Для минимизации заторов на этом участке временно будет выделена полоса для реверсного движения. Кроме того, ежедневно с 15:00 до 19:00 на время проведения работ по модернизации теплосетей будут действовать меры дополнительного контроля за дорожным движением, — предупредили жителей.
Все работы по восстановлению асфальта завершат до начала учебного года.