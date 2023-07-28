Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества
1 / 2
Средняя глобальная температура на 1,5 градуса превысила доиндустриальный уровень, сообщает Euronews.com. Это показал анализ климатолога Лейпцигского университета Карстена Хауштайна.
В июле в Китае зафиксировали температуру 52.9 градусов, на Сардинии — 48.2 градуса, ночью в Алжире — 39.6 градусов. А температура моря во Флориде поднялась до 37.2 градусов.
В этом году глобальная температура была выше средней каждый месяц, начиная с января. В июле она достигла пика. 2023-й год настолько жаркий ещё и из-за феномена Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. События происходят каждые 2–7 лет.
— Это ещё не Эль-Ниньо. Поэтому ожидается, что при развитии Эль-Ниньо сейчас, мы получим более теплые температуры в будущем. Ожидается, что температура в 2024 году может быть ещё выше, — считает климатолог.
Причина таких изменений — сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!