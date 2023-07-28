Автопарк ПАП «Батыс Дилижанс» пополнился новой техникой. Как сообщили в пресс-службе акима города, предприятие закупило семь новых автобусов марки «Вектор Next».

Они оснащены GPS-навигаторами, которые позволяют контролировать передвижение транспорта. Кроме этого, в салоне установлены камеры видеонаблюдения, электронное табло, а также автобусы оборудованы пандусами.

В акимате отметили, что за последние два года перевозчики города через «Фонд развития промышленности» смогли приобрести 79 новых автобусов на 3,2 миллиарда тенге.

К слову, в прошлом году перевозчикам выделили 3,9 миллиардов тенге субсидий. В этом году сумма увеличилась до 5,2 миллиардов. Но и этого оказалось недостаточно, поэтому рассматривается вопрос повышения тарифа на проезд.